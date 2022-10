Un nuovo albergo al Tronchetto, 400 stanze per un investimento di oltre 70 milioni

Con un investimento di oltre 70 milioni di euro, B&B Hotels Italia sbarcherà a Venezia dove entro l'estate del 2024 inaugurerà un albergo di oltre 400 camere che rappresenterà la seconda struttura del gruppo più grande d'Europa.

L'operazione del B&B Hotels Venezia si è concretizzata con il supporto di Blue Sgr attraverso il Fondo Lagune Pasithea, fondo chiuso di investimento immobiliare promosso da Batipart Immo Europe, che ha finalizzato l'acquisizione di un terreno di circa 13.000 metri quadrati per un valore di 35 milioni di euro e un investimento complessivo di oltre 70 milioni.

La struttura sorgerà sull'isola del Tronchetto, collegamento strategico con il centro del capoluogo lagunare e verrà progettata seguendo precise linee guida volte al conseguimento della certificazione Leed in quanto edificio sostenibile in linea con la filosofia Esg del gruppo.

«Entrare nel mercato lagunare con quello che sarà uno degli hotel più grandi d'Europa e il più grande d'Italia rappresenta un tassello fondamentale per il piano di espansione del gruppo B&B Hotels, che si conferma come uno dei player più solidi del settore nel segmento value for money», afferma il ceo e presidente di B&B Hotels Italia, Valerio Duchini, sottolineando che questa operazione «è un ulteriore segnale della forza del segmento immobiliare e di quello alberghiero, traino di investimenti e nuovi sviluppi in Italia».

«Nonostante i recenti fatti macroeconomici, il settore hotellerie continua ad essere una asset class attrattiva per gli investitori nazionali e internazionali, soprattutto se si tratta di asset in località ricettive di alto interesse e che manifestino delle caratteristiche tali da garantire lo sviluppo ecosostenibile», sostiene l'amministratore delegato di Blue Sgr, Paolo Rella.

Ad oggi B&B Hotels Italia, parte della catena alberghiera francese di proprietà di Goldman Sachs con più di 650 hotel in Europa e nel mondo, ha quattro alberghi nel Veneto per un totale di 58 alberghi in Italia.