L’hotel Bauer chiude per ristrutturazione, chiesto il licenziamento dei 200 dipendenti

Aperta la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dell’Hotel Bauer di Venezia, iter che si concluderà entro 75 giorni. La struttura alberghiera, cinque stelle lusso, al momento occupa circa 200 lavoratrici e lavoratori tra personale fisso e stagionale.

Il licenziamento collettivo sarebbe la conseguenza della chiusura annunciata per circa due anni e mezzo per la ristrutturazione totale della struttura.

Le Organizzazioni Sindacali hanno già richiesto e ottenuto risposta positiva dal Ministero del Lavoro di Roma «per l’effettuazione di un incontro finalizzato all’individuazione di un ammortizzatore sociale che possa salvaguardare i posti di lavoro, che si effettuerà in data 26 ottobre 2022».

«La chiusura prevista di circa 30 mesi a partire dal 1 novembre» spiega una nota sindacale «con sospensione totale dell’attività lavorativa per la ristrutturazione complessiva degli stabili, ad oggi non sarebbe coperta automaticamente da alcuna normativa volta a tutelare l’occupazione per un periodo così lungo».

«Le Segreterie Sindacali, durante un’assemblea con i lavoratori hanno ricevuto pieno mandato dal personale dell’hotel a effettuare e intraprendere qualsiasi trattativa/discussione riterranno più opportuna per la loro tutela, durante il prossimo incontro al Ministero del Lavoro».