Musica in corsia a Portogruaro: violini, pianoforte e voce all’ospedale per allietare i pazienti

Violini, violoncelli, pianoforte e voce. Un repertorio musicale studiato e predisposto appositamente per i degenti. Musica dal vivo in ospedale per favorire l’umanizzazione, la socializzazione e la valorizzazione umana del paziente.

Il progetto “Musica in corsia” arriva all’Usl 4 Veneto orientale. Nato nel 1995 all’ospedale di Treviso su iniziativa dell’allora direttore Domenico Stellini, l’iniziativa che per la prima volta ha portato la musica dal vivo a misura di paziente all’interno di una struttura ospedaliera, giovedì 20 ottobre si svolgerà al piano terra dell’ospedale di Portogruaro, nell’area di attesa del laboratorio analisi.

Ad esibirsi, per degenti e personale interno (inizio alle 17), sarà il “Quartetto Veneto” composto da due violini viola e violoncello. Il repertorio musicale spazierà dal ‘600 al ‘900, dai classici della lirica a brani popolari, con l’unico scopo di soddisfare la più ampia platea di operatori e degenti.

L’edizione 2022, la venticinquesima, coordinata dal direttore artistico Alberto De Piero, è stata dedicata all’autore Domenico Stellini, scomparso due anni fa. Nel tempo il progetto di umanizzazione ha riscosso un costante aumento di consensi ed apprezzamenti tali da essere proposto ora in varie aziende sanitarie del Veneto, anche con il patrocinio della Regione Veneto che ha dato pieno sostegno come momento di aggregazione verso gli operatori e come atto di riconoscimento nei confronti dell’ideatore e lungimirante direttore generale della sanità veneta.

Lo svolgimento del progetto “Musica in corsia” all’Usl 4 è stato possibile grazie al sostegno della Banca Prealpi San Biagio. Il secondo evento musicale si svolgerà il 3 novembre all’ospedale di San Donà di Piave con la presenza di pianoforte e voce.