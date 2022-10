Mestre, morto Claudio Brossa, titolare del Biavarol di via Bissuola

E’ mancato lunedì per un malore all’età di 59 anni Claudio Brossa, il titolare dell'alimentari Dal Biavarol di via Bissuola, un’istituzione nel popoloso quartiere mestrino.

Il suo, infatti, non era un classico supermarket di piccole dimensioni come quelli che si stanno moltiplicando in questi anni, ma un vero e proprio negozio di prossimità, l’antico alimentari di una volta. Tanto che vent’anni fa, quando lo aveva aperto, lo aveva voluto battezzare Dal Biavarol. E nella sua attività ci aveva messo cuore e anima.

Prodotti freschi, dal pane alla classica gastronomia. Due domeniche fa dopo essere stato a pesca, si era sentito male mentre si trovava da parenti a Venezia, il ricovero immediato nell’ospedale del centro storico e il successivo trasferimento a Mirano, non sono serviti.

Dopo essere rimasto una settimana in coma, è mancato lunedì. «Quello di mio padre era un vero negozio di alimentari» racconta il figlio «un negozio di prossimità che assume un valore nel tessuto sociale in cui è inserito. Quelle botteghe che stanno purtroppo scomparendo e che diventano sempre più rare. Per lui era una missione, in questo era controcorrente».

Per Brossa contava il rapporto umano, fare due parole, avere un contatto con le persone. La qualità veniva prima di tutto. «Ha sempre voluto distinguersi dall’anonimato delle catene, era la sua battaglia». Portava le spese a casa, pre e post Covid. E in tanti gli volevano bene e lo stimavano. Tanto che adesso, lascia un grande vuoto che difficilmente potrà essere colmato nè rimpiazzato.

Nato a Marghera, si è successivamente trasferito a Campalto per poi prendere casa a Mestre nell’87, dopo il matrimonio. A piangerlo non solo il figlio Claudio, il più grande, di 31 anni, ma anche la sorella minore Giorgia, di 19 anni e la moglie Claudia.

Ora l’alimentari, che gestiva con la moglie, è chiuso per lutto. Il funerale di Brossa si terrà venerdì alle 11 nella chiesa di Santa