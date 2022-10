Marcell Jacobs al “Coloriamoci di sport” di Bibione

Dopo Caorle ecco Bibione. Marcell Jacobs, pluricampione olimpionico, europeo e mondiale insoor, sarà ospite a Bibione per “Coloriamoci di Sport - Memorial Day Loredana Piazza”, la giornata dedicata ai giovani e allo sport organizzata dal Comune di San Michele al Tagliamento. Sabato 22 ottobre, di primo mattino, il campione olimpico incontrerà i giovani in occasione dell’evento pensato dall’amministrazione comunale per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva. Jacobs presenzierà anche alla premiazione delle gare sprint del Campionato Italiano Footbike, in programma a Bibione nella medesima giornata. Previsto anche un incontro con gli studenti.