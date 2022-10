Da Venezia il fumetto per dire basta alla tratta di esseri umani: leggetelo qui

Martedì 18 ottobre si torna a celebrare la giornata europea contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo o sessuale delle persone. Dal lavoro forzato alla prostituzione, dai matrimoni forzati al lavoro domestico segregato, nel mondo nel solo 2021 oltre 50 milioni di persone sono vittime di questa forma di moderna schiavitù.

Venezia, e il Veneto, sono da tanti anni in prima fila con la gestione del numero verde (attivo 24 ore su 24) che raccoglie segnalazioni, storie, denunce e attiva progetti di intervento su tutto il territorio nazionale. Nei primi dieci mesi del 2022, il Numero verde 800.290290 ha raccolta quasi 2.800 telefonate di segnalazione.

Le telefonate hanno permesso di far emergere 78 casi di sfruttamento lavorativo (50,3%); 71 di sfruttamento sessuale (45,8 per cento). Numeri più bassi per i casi di servitù domestica, matrimoni forzati e accattonaggio forzato o altre economie illegali. Sempre quest’anno sono già 563 le persone prese in carico dai progetti anti-tratta a livello nazionale; di questi 45 nella regione Veneto.

Ma la sensibilizzazione è necessaria per far emergere sempre più casi, spesso taciuti per paura, e predisporre interventi e vie di libertà. Il gruppo di operatori sociali che prima per il Comune di Venezia e oggi sotto la regia della Regione Veneto gestiscono il progetto antitratta, hanno quindi fatto nascere la rivista “Soste”, un libro che contiene dati, riflessioni e immagini sul mondo della tratta e che sperano di far arrivare ovunque, anche nelle scuole Superiori.

Il libro ospita ospita anche il fumetto “Darshal” di Maurizio Ercole (per vent’anni grafico di molte campagne sociali del Comune di Venezia) con la sceneggiatura affidata a Cristiano Zentilini, un nome importante dagli anni ‘70 nel mondo dei fumetti. Venti tavole per raccontare la storia di schiavitù del piccolo protagonista, Darshal, e della sua famiglia. Il finale è volutamente aperto per infondere nuove speranze. Le venti tavole complete sono ora leggibili tutte d’un fiato.

E che potete leggere anche qui.