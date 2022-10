«Ciao papà, staremo vicini alla mamma, sarai fiero di noi». L’ultimo saluto al 44enne morto nello schianto di Torre di Mosto

«Staremo vicini alla mamma, faremo le brave, ti promettiamo che andremo a scuola e che sarai fiero di noi. Papà, fai buon viaggio verso Gesù, penseremo noi alla mamma». Questo l’ultimo saluto della figlia, a nome anche del fratellino e delle cuginette, a Vincenzo Santo Viscardi, l’operaio 44enne morto nello scontro di martedì scorso a Torre di Mosto tra una betoniera e il furgone che lui stesso guidava, e nel quale viaggiavano anche la vittima più giovane, Faier Benedini, 19enne di cui si sono celebrati i funerali sabato ed Endj Benedini, il ferito che lotta tra la vita e la morte a Mestre. Chiesa gremita, ma cerimonia molto intima, lunedì mattina a Morsano al Tagliamento per il funerale di Viscardi.

Vincenzo Viscardi

In chiesa sono arrivati alcuni parenti da Afragola e Acerra, le città di riferimento in Campania per Vincenzo, detto da tutti Enzo. Non è voluto mancare il padre, costretto a una sedia a rotelle, vedovo da un anno circa. Con la moglie di Viscardi c'erano anche i figli e le nipotine. A loro non è stato nascosto nulla. Proprio la primogenita e le nipoti (sue cuginette) hanno pronunciato parole di addio emozionanti, dall'ambone, sulla fine della celebrazione. L'ultimo viaggio di Vincenzo è stato verso la cremazione, ma tra le rose rosse, tante, adagiate sopra la bara in segno di amore eterno.