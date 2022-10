Pink Lioness in Venice, a Venezia la marcia rosa per la prevenzione del tumore al seno

Si è conclusa in musica la prima edizione post pandemica della camminata rosa organizzata dall'associazione Pink Lioness in Venice, volta alla sensibilizzazione della prevenzione contro il tumore al seno. Dopo la partenza dalla stazione di Santa Lucia alle 9.15, accompagnata dalle note dei Vocal Skyline, i partecipanti della marcia sono arrivati alla Basilica della Salute dove la Big Vocal Orchestra con i suoi 200 membri ha abbracciato con la propria musica il mezzogiorno veneziano. “Un onore essere qui - commenta il direttore Marco Toso Borella - con la nostra voce vogliamo sostenere la lotta delle donne contro il cancro. Anche tra di noi c’è chi sta combattendo questa malattia, trovando nel canto una spinta in più.”

La camminata è stata preceduta, nei giorni scorsi, da una serie di aperitivi nei campi, con l’obiettivo di raccogliere dei fondi per l’acquisto di un ecografo per il reparto di senologia dell’Ospedale Civile di Venezia.

