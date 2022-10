Mestre, ecco come sta cambiando volto punta San Giuliano per il polo nautico

Ecco come sta cambiando il volto di punta San Giuliano a Mestre con i lavori in dirittura d'arrivo del polo nautico, valore 7,7 milioni di euro. Nuove strutture che ricordano l'arsenale che sono la casa delle remiere e il restauro dell'edificio della ex colonia elioterapica. Il video della agenzia Porcile realizzato dalla barca in occasione dell'open day della Canottieri Mestre e del Trifoglio rosa Mestre per raccogliere fondi per i progetti di aiuto alle donne con tumore al seno

02:55