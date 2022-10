Spacciavano anche l’eroina “gialla” vicino alle scuole e all’oratorio, arresti a Portogruaro

Migranti che passano per il centro di accoglienza, ottengono il permesso di soggiorno e un lavoro, ma come seconda attività finiscono a spacciare droga. In 5 africani, di età compresa tra 20 e 30 anni, finiscono in galera. Gli scambi di droga avvenivano anche di fronte agli istituti scolastici e all'Oratorio Pio X di Portogruaro. Lo svela un'operazione che ha sradicato una rete di spaccio con oltre 100 clienti, provenienti delle province di Venezia, Udine, Pordenone e Treviso. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della locale Compagnia di Portogruaro. Le indagini, svolte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Portogruaro, hanno permesso di concentrare l’attenzione su un gruppo di cittadini extracomunitari provenienti dal continente africano in particolare Nigeria, Gambia e Senegal che erano riusciti a prendere il monopolio dello spaccio di eroina nel territorio del portogruarese cedendo lo stupefacente a prezzo calmierato e scambiandosi reciprocamente tra loro i vari acquirenti che indirizzavano in zone sempre diverse per gli incontri finalizzati alla cessione delle dosi al fine di rendere più difficile una loro individuazione. L’attività in argomento trae origine da un sequestro di modica quantità di eroina effettuato a carico di un assuntore che ha permesso attraverso una meticolosa e accurata analisi dei sui contatti di scardinare la fitta rete di intrecci tra spacciatori e assuntori di stupefacente. Nel corso delle indagini venivano infatti identificati più di 100 assuntori abituali, provenienti anche dalle limitrofe provincie di Udine, Pordenone e Treviso, che si rifornivano anche con cadenza giornaliera con acquisiti di dosi da 0,5 grammi arrivando a pagarle fino a 50 euro. Gli scambi di droga avvenivano anche nei pressi di istituti scolastici, parchi pubblici frequentati anche da minori nonché in più occasioni anche nei pressi dell’Oratorio Pio X di Portogruaro.

Le indagini protrattesi fino alla prima decade del mese di ottobre di quest’anno hanno permesso di trarre in arresto 5 persone, sottoporre a misure alternative alla detenzione altre 3 e di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pordenone, che ha diretto tutta l’attività investigativa, un totale di 19 cittadini extracomunitari provenienti da Nigeria, Gambia e Senegal e un cittadino italiano. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati, in momenti e fasi diverse, i seguenti quantitativi di droga: 6.4 grammi di marijuana; 21,2 grammi di cocaina; 109 grammi di eroina “gialla” e 195 grammi di hashish, nonché è stato sequestrato denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita per un importo complessivo di circa 36.000 euro ed emesso un decreto di sequestro preventivo su un conto corrente bancario intestato ad uno dei correi.