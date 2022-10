Il fratello del presidente Biden ospite d'onore al convegno medico a Venezia

Francis Biden alla Fondazione Cini per la 17esima edizione del convegno sull’aritmia. In questa occasione i vertici della Serenissima hanno presentato una nuova tecnologia all’avanguardia per curare l’aritmia, attiva da giovedì all’Ospedale dell’Angelo. Biden, attivo nell’amministrazione Clinton e poi nella campagna elettorale del fratello, mecenate e filantropo impegnato in molte campagne mediche, ha iniziato il discorso lodando il lavoro dei medici per poi riflettere sull’importanza dell’investimento nella ricerca. Prima di lui il direttore sanitario Giovanni Carretta, insieme ad altri colleghi, ha illustrato la nuova tecnica dell’elettroporazione, frutto delle ricerche avvenute tra Italia e Usa. Per la prima volta giovedì in Italia sono stati trasmessi in contemporanea da Austin e da Mestre due interventi con la nuova tecnica.

