Venezia, 1,7 milioni per spazi sportivi in parchi e scuole: ecco come sono suddivisi i contributi del Pnrr

Oltre 1,7 milioni di euro per la riqualificazione di 12 piastre polivalenti per lo sport più la realizzazione di una ex novo. Grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza arrivano i fondi per sistemare spazi aperti che hanno accompagnato la passione sportiva di migliaia di ragazzi, oggi molti adulti.

I campetti dove divertirsi con il basket, la pallavolo, il calcetto, improvvisando partitelle tra adulti e ragazzi. Spazi che si trovano vicino a scuole, parchi e impianti sportivi presenti tra Chirignago Zelarino, Favaro Veneto, Marghera e Mestre Carpenedo e che la giunta, con un progetto, intende sistemare e recuperare.

I diversi campi e piastre sportive necessitano di una importante manutenzione straordinaria, i manti in erba sintetica o in resine e i sottofondi in cemento e in asfalto sono usurati; in alcuni casi la piastra deve essere completamente demolita e ricostruita e in altri è sufficiente la sostituzione della finitura e la realizzazione della nuova segnaletica sportiva.

In alcune piastre polivalenti sono previsti interventi di riparazione o sostituzione dei parapetti o delle recinzioni perimetrali così come sono previsti interventi per garantire l’accessibilità alle superfici da gioco alle persone disabili e la vecchia illuminazione viene modificata con nuovi fari a led, che assicurano un risparmio energetico. In alcuni casi, infine, data la precaria condizione di talune attrezzature sportive, viene prevista l’installazione di nuovi canestri con i relativi tabelloni.

«Si tratta di un impegno concreto che ci vedrà entro la fine del prossimo anno intervenire su una superficie totale di 10mila metri quadrati complessivi con l’obiettivo di per dare alle famiglie, ai bambini e a tutti gli amanti dello sport, spazi sicuri e funzionali per la loro attività fisica», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. Soddisfatto il vicesindaco Tomaello con delega allo sport. Quelle che vengono riqualificate sono quelle di via Gatta a Zelarino, del Centro Sportivo Calcio Favaro; la piastra polivalente parco Cervino; quella di Bissuola; la piastra del parco Catene; quella a ridosso dell’Istituto Scolastico Munaretto – Marconi; quella del Piraghetto; dell’Istituto Scolastico Silvio Trentin; dell’area Kolbe; di viale San Marco; del Centro Sportivo e del Bocciodromo Zelarino. Infine è prevista la realizzazione di una nuova piastra in Via Gatta a corredo di un’area attualmente in disuso. La stessa sarà dotata di illuminazione a led e sistemazione della zona d’ingresso con recinzione salvapalloni. Il progetto degli uffici dei Lavori pubblici del Comune e dell’architetto Andrea Borin rispetta il principio del Do No Significant Harm che prevede che gli interventi previsti dal Pnrr non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti.