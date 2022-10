Il Venezia cerca la prima gioia al Penzo. Con Frosinone c’è Cheryshev dall’inizio

Un po’ di vodka per scaldare l’attacco del Venezia. Oggi al Penzo arriva il Frosinone e il tecnico del Venezia Ivan Javorcic pensa di lanciare Denis Cheryshev dal primo minuto. Ormai il russo è pronto, dopo un’estate passata prima ad alenarsi da solo e poi, un po’ alla volta, a mettersi al pari degli altri in maglia arcnioneroverde. Per il resto, la formazione sarà uguale a quella che ha affrontato il Bari, con l’eccezione di Svoboda al posto dell’infortunato Modolo. Il 3-4-1-2 sarà ancora la linea guida, per ottenere la prima vittoria casalinga stagionale, la seconda di questo tribolato 2022 a Sant’Elena.

DIMENTICARE BARI

Si capisce che Javorcic è ancora infastidito di aver perso contro i pugliesi. Vuoi perché il primo vantaggio è arrivato quando si aveva ancora un piede nello spogliatoio al rientro dall’intervallo, vuoi per il rigore di Cheddira, arrivato dopo un contropiede quando si provava a vincere. Il tecnico chiede il pronto riscatto: «Dobbiamo dimenticare sabato scorso», spiega il croato, «e invertire questo trend di risultati. Ho visto un Venezia con un buon equilibrio e fluidità, che manca nei momenti decisivi della gara. Il Bari ha molte caratteristiche della Serie B, tante squadre gli assomigliano, mentre il Cagliari è a parte. Con i pugliesi, se non avessimo perso, avremmo dato continuità al momento. Ora ci mancano i dettagli». Già, quei dettagli che fanno la differenza tra il vincere e perdere e che, forse, sei giorni fa, con un po’ più di attenzione, gli arancioneroverdi non si sarebbero trovati con un pugno di mosche in mano.

CHE SETTIMANA

Delusi sì, abbattersi no. È innegabile che dopo il successo netto e scintillante di Cagliari ci si aspettava una riprova del Venezia contro il Bari che, invece, non è arrivata. Almeno a livello di risultato. «Il morale è buono», prosegue Javorcic. «e la squadra aveva reagito dopo essere andata in svantaggio. Poi aveva cercato il pareggio dopo la rete di Cheddira. Non si può paragonare questo Venezia a quello visto contro il Benevento a inizio settembre.

CHI C’È E CHI NO

In casa Venezia, mancheranno Maenpaa e Connolly, mentre sono stati recuperati Crnigoj e Ullmann. Ceppiteli partirà dalla panchina, al posto di Modolo ci sarà Svoboda in quello che sarà uno dei tre centrali insieme a Ceccaroni e Wisniewski. In cabina di regia ci sarà ancora Busio. «Ha più qualità nel fare filtro, sta lavorando nei tempi di gioco, ho fiducia in lui. Anche Crnigoj è in crescita di condizione ma lo vedo come un giocatore più offensivo», aggiunge Javorcic. Cuisance ruoterà ancora attorno agli attaccanti. Fabio Grosso, invece, dovrà rinunciare a Insigne, Lulic e Oyono, quest’ultimo lungodegente. Per il resto, la formazione sarà quella base, con il 4-3-3.

FROSINONE

Oggi è il giorno dei cioari, squadra di vertice e che ben sta facendo, anche se in trasferta non ha raccolto come in casa. E in panchina ci sarà un campione del mondo, Fabio Grosso, in una Serie B zeppa dei vincitori a Berlino 2006, vedi l’arrivo in settimana di Daniele De Rossi alla Spal. «L’Italia», dice, «ha sempre avuto un’ottima storia di allenatori. Il Frosinone sta facendo bene, frizzante, veloce, tecnica, ha il giusto mix di esperienza. Subisce poco e i numeri lo dicono. È una squadra aggressiva, solida, fa pressing ma anche noi in casa avremmo potuto ottenere di più». Magari con un Cheryshev in più nel motore, stavolta il Venezia potrebbe avere qualche cavallo in più da gettare sul campo.