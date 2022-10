Ponte Cavanis a Chioggia riaperto con 10 giorni d’anticipo

Con 10 giorni d'anticipo rispetto alla data prevista riapre a Chioggia il Ponte Cavanis, percorribile dalle 7.45 di venerdì 14 ottobre. Sono terminati i lavori della seconda tranche di interventi sul Ponte Cavanis che hanno obbligato alla chiusura al passaggio dei veicoli dallo scorso 3 ottobre.

Inizialmente il divieto di transito agli autoveicoli era previsto fino al 24 ottobre, tuttavia l’impresa ha completato l'opera prima del tempo, grazie all’organizzazione di cantiere. Le piastre di copertura delle condotte del servizio idrico e fognario che necessitavano di manutenzione sono state sostituite.

Si tratta di un manufatto molto particolare, la cui produzione al ritmo di uno ogni 3 giorni necessita di una particolare essiccazione e maturazione. Sostituire in una volta tutti questi pezzi strutturali del ponte avrebbe comportato una interruzione di due/tre mesi e pertanto si è deciso di lavorare su tranche distinte. Sono stati sostituiti i pezzi in condizioni peggiori.



«Nei prossimi interventi che programmeremo» ha precisato Elisabetta Griso, assessore ai Lavori Pubblici «andranno via via sostituiti gli altri. Attualmente ne sono stati sostituiti un terzo. E' ferma intenzione dell'Amministrazione arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Del resto si tratta di opere necessarie. Come per quest'ultimo cantiere cercheremo di stringere i tempi per impattare il meno possibile».