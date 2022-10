Il Veneto Orientale fa squadra contro il caro energia

Contro il caro energia e il salasso delle bollette del gas, il Veneto Orientale fa squadra varando un piano di azioni per il risparmio energetico. Si tratta di linee guida che i 22 Comuni del Veneto Orientale potranno attuare per un significativo risparmio energetico. Il piano è stato discusso mercoledì 12 ottobre dalla conferenza dei sindaci ed è il risultato del lavoro di un gruppo tecnico (coordinato dal sindaco di Meolo, Daniele Pavan), con il coinvolgimento anche dei sindacati, della Confcommercio e dell’Usl 4. I dettagli delle misure saranno ufficializzati a breve dalla conferenza dei sindaci. Ma, stando alle indiscrezioni, il piano prevede una base comune di azioni e altre scelte che potranno essere prese dai diversi sindaci in base alla classe di efficienza energetica dei propri edifici pubblici e impianti di illuminazione. Fermo restando che dipenderà dall’andamento delle condizioni meteo, negli edifici pubblici l’obiettivo è di non accendere i riscaldamenti prima dell’1 novembre e di non tenerli in funzione oltre il 31 marzo. D’inverno la temperatura media dei locali non dovrà essere superiore ai 19 gradi. Nelle palestre, la temperatura massima prevista sarà di 15 gradi, tranne negli spogliatoi dove si manterranno i 19 gradi. D’estate niente aria condizionata prima dell’1 luglio e temperatura media dei locali non inferiore ai 27 gradi. Quanto all’illuminazione pubblica, si prevede lo spegnimento dei lampioni dopo le 0.30 nelle aree non destinate al traffico veicolare, salvo particolari ragioni di sicurezza. Quanto ai lampioni stradali, chi ha già gli impianti a led ad alta efficienza potrà limitarsi a ridurre l’illuminazione nelle vie meno frequentate. Per gli impianti non ancora efficientati, i Comuni potranno valutare lo spegnimento totale delle luci stradali dalle 0.30 alle 5.30, a esclusione degli incroci critici. Infine, le luminarie di Natale. Stando a quanto emerso, saranno allestite in forma sobria e accese dalle 17 alle 0.30, con luci a basso consumo e non potranno essere più di quelle dell’anno scorso. Il sindaco Pavan conferma l’approvazione del piano, ma si riserva un commento ufficiale a quando il documento sarà reso noto. «È stato un lavoro impegnativo», conferma, «Ma contiamo che questo sia un risultato importante per riuscire a dare un messaggio forte. Se tutti quanti ci metteremo a fare un po’ di risparmio, riusciremo a contenere l’emergenza».