Giovani e scuola, a Mestre torna il “Fuori di banco”

Scuola, torna dal 25 al 29 ottobre “Fuori di banco”, il Salone dell’Offerta Formativa Scolastica organizzato dalla Città metropolitana. L’edizione 2002 verrà ospitata in presenza negli spazi di Forte Marghera a Mestre nei nuovi spazi del padiglione 30, sala conferenze ed edificio 53



Quest’anno la manifestazione per rispondere all’esigenza degli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado di conoscere l’offerta formativa del territorio e le opportunità di crescita personale. L’iniziativa si propone come spazio aperto per le comunità scolastiche e come luogo d’incontro per studenti, genitori, insegnanti, istituzioni ed operatori dove poter raccontare le proprie esperienze, confrontarsi ed attivare nuovi progetti didattici ed educativi.

Al Salone espositivo, gli studenti in uscita dalle Scuole Secondarie di primo grado, potranno incontrare gli orientatori dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali e delle Scuole di Formazione professionale del territorio.

Gli studenti in uscita dalle scuole superiori e Formazione professionale potranno confrontarsi con i rappresentanti delle Università, degli ITS, delle Forze dell’Ordine, delle Accademie e di altre realtà formative.

In aggiunta agli spazi espositivi, che ad oggi contano circa 60 espositori, nel corso dei cinque giorni della manifestazione, si svolgeranno delle attività di orientamento scolastico e professionale – 20 appuntamenti tra laboratori e seminari raccolti nel Programma Culturale - rivolti agli studenti e ai gruppi classe, accessibili su prenotazione.



Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione per la visita e le attività del Programma Culturale, sono reperibili su https://fuoridibanco.it/



A comporre la cabina di regia di Fuori di Banco partecipano: Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia (Servizio Progettazione Educativa e EuropeDirect), Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Veneto Lavoro, Università Ca’ Foscari, Università I.U.A.V., ESU di Venezia - Centro di orientamento e consulenza psicologica CUORI, Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Camera Servizi srl, Punto Confindustria S.r.l., Confindustria Venezia, Sestante di Venezia, Ance Venezia Giovani.





Calendario del Salone FuoriDiBanco2022



SALA CONFERENZE: Esposizione rivolta agli studenti in uscita dalle scuole superiori e Formazione professionale



Espositori: Forze dell’Ordine, Accademie, Istituti d’arte ed altri enti o soggetti che si occupano di formazione e/o inserimento professionale post diploma

§ 25 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.30;

§ 26 ottobre dalle ore 8.30 alle 14.30:



Espositori : Università e ITS

- 27 e 28 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.30;

- 29 ottobre dalle ore 8.30 alle 14.30;



PADIGLIONE 30: Esposizione rivolta agli studenti in uscita dalle Scuole Secondarie di primo grado



Espositori: Scuole superiori e della Formazione professionale

- 27 e 28 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.30;

- 29 ottobre dalle ore 8.30 alle 14.30