Venezia e Usl 3, al via la campagna vaccinale contro l’influenza

VENEZIA. Vaccinazione anti-influenzale al via nel territorio dell’Usl 3, dal prossimo 24 ottobre, con due principali novità: per la prima volta il vaccino, gratuito per gli over 60, potrà essere fatto in farmacia, e per la prima volta, in collaborazione con i pediatri, ai bambini che lo necessitano sarà somministrato un vaccino nasale, in forma di spray. La campagna è stata presentata oggi negli uffici dell’Usl dal direttore generale Edgardo Contato, e dai dirigenti medici che l’hanno organizzata, a partire dal dottore Vittorio Selle, a capo del Servizio Igiene e Sanità pubblica. “Speriamo di poter raggiungere il massimo di persone possibili, e per questo è fondamentale la collaborazione avviata con i medici di medicina generale, ovvero i medici di famiglia, e le farmacie, che parteciperanno alla campagna”.

Il direttore generale dell'Usl 3 Edgardo Contato

Sono 115.600 i vaccini a disposizione dell’Usl, di cui 100 mila distribuiti ai medici di famiglia, 8 mila alle 50 farmacie del territorio che aderiscono al progetto, per ospedale, case di riposo, forze dell’ordine. Una parte, nell’ordine di un paio di migliaia, sarà distribuita anche nei centri vaccinali. Una campagna vaccinale che, a differenza dello scorso anno, permetterà a chi deciderà di aderire di ricevere sia il vaccino anti-influenzale sia la quarte dose del vaccino Anti-Covid. Rispetto al tipo di vaccini che saranno somministrati ci sono un paio di novità: la più importane è che ai bambini tra i 2 e i 6 anni che dovranno farlo perché fragili, verrà somministrato un vaccino quadrivalente in modalità spray. Mentre agli ospiti della Rsa e agli anziani allettati sarà somministrato un vaccino quadrivalente capace di una maggiore copertura dai virus, con 60 microgrammi di principio attivo.

“Negli Stati Uniti è usato da molti anni, ora abbiamo spinto molto anche noi per averne, perché ha un dosaggio molto forte, ideale per gli anziani, con difese immunitarie pi basse", aggiunge Selle. Difficile prevede, oggi, che virulenza possa avere il virus ma certo, come hanno osservato molti medici, è ipotizzabile che, venuto meno l’obbligo della mascherina, possa diffondersi più di quanto è avvenuto nelle scorse stagioni. “So che se ne sta discutendo a livello ministeriale, aspettiamo di vedere quali soluzioni verranno individuate”, aggiunge Selle. In questi giorni scattano le vaccinazioni anti-influenzali anche per tutti gli operatori sanitari: l’anno scorso aderirono il 25% dei dipendenti.