Bike to work nel Sandonatese, 70 premiati e 30 mila chilometri in meno in auto

Bike to Work a San Donà: 30 mila km in meno in auto e più di 6 mila euro erogati; premiati altri 70 cittadini che mollano l’auto e inforcano la bicicletta.

Terza serata di premi e di “eco-sconti” consegnati martedì nella sala consiliare di San Donà. Il sindaco Andrea Cereser, l’assessore a Energia e Ambiente Lorena Marin, il vicesindaco di Musile Vittorino Maschietto e Bruna Borin, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione di Noventa, hanno consegnato a oltre 70 cittadini dei tre comuni del Distretto del commercio le targhe e i buoni sconto guadagnati grazie a Bike to Work, l’iniziativa abbinata all’app EcoAttivi che premia le azioni sostenibili dei cittadini.

Il progetto Bike to Work, avviato poco più di un anno fa, sta riscuotendo un buon successo ora che comincia a farsi conoscere, con oltre un migliaio di cittadini iscritti e attivi che utilizzano regolarmente l'app EcoAttivi e guadagnano punti (e quindi euro) con le loro azioni virtuose, come appunto andare al lavoro in bicicletta lasciando a casa l’auto.

Numeri che hanno visto una crescita costante, con un picco negli ultimi tre mesi grazie anche al passaparola tra utenti e colleghi di lavoro: i partecipanti sono stati infatti 84 contro i 56 dell’inizio, gli ultimi utenti premiati 70 contro i primissimi 33, i km percorsi tra luglio e settembre 13.400 contro i 7.800 di un anno fa, i buoni consegnati nell’ultimo trimestre sono stati 526 (pari ad un valore di 2.630 euro) contro i 359 della prima premiazione.

In termini assoluti, sono stati 126 coloro che nell’ultimo anno hanno scelto di andare al lavoro lasciando l’auto in garage e 3 di questi hanno raggiunto il limite massimo di 60 ‘eco-sconti’ da 5 euro a testa, portando il totale assoluto degli sconti erogati dall’iniziativa a 1.251, equivalenti a 6.255 euro, frutto degli oltre 30mila km pedalati in circa 15 mesi di durata dell’iniziativa. Gli ‘eco-sconti’ così ottenuti danno poi diritto a uno sconto sugli acquisti che si fanno nei negozi convenzionati dei tre centri cittadini.

La terza tornata di premiazioni concluderebbe il progetto Bike to Work (mentre Ecoattivi terminerà a fine ottobre) ma l’uso del condizionale è d’obbligo, dal momento che i tre comuni (San Donà, Musile e Noventa di Piave) stanno pensando di rinnovare il progetto dati i buoni risultati oggi raggiunti dopo la prima fase di rodaggio.