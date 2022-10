Nel 2021 spezzate 60 vite sulle strade veneziane: il triste primato dell’A4 con 13 morti

Sono 60 i morti sulla rete stradale della provincia di Venezia nel 2021. Nel 2020, anno del lockdown, erano stati 36. La maggior parte in A4, asse viario in assoluto più pericoloso. Venezia, nella regione, è superata solo da Treviso con 63 decessi. Lungo l’autostrada i morti sono stati 13, con 160 feriti e 110 incidenti. I dati diffusi dall’Aci, su elaborazione dell’Istat, sono impressionanti: 3.045 sono i feriti sulle strade contro i 2.314 dell’anno precedente. La fascia d’età con più morti e feriti è tra i 30 e i 54 anni. Tra i comuni con più alta mortalità sulle strade c’è Portogruaro (8 decessi nel 2021), seguito da Venezia (6), poi Chioggia, Quarto d’Altino, Noventa di Piave e San Donà di Piave (4). Le strade dove si muore sono fuori dai centri abitati: provinciali, regionali o statali che registrano 22 morti.

Ma è l’autostrada A4, che da sola nel 2021 ha mietuto 13 morti, ad essere in assoluto la più pericolosa. Qui il tasso di mortalità è a 118,18 con un indice gravità di 75,14, calcolati tenendo conto del numero di morti rispetto alla lunghezza del tratto di strada e del numero di mortali rispetto al totale degli incidenti.

«Siamo ancora tutti sotto choc per l’immane tragedia accaduta l’altro giorno lungo l’autostrada Venezia-Trieste, che è costata la vita a 7 persone, e non possiamo non notare, guardando ai dati del 2021», afferma il presidente dell’Automobile club di Venezia Giorgio Capuis, «come il gran numero di incidenti mortali abbia interessato proprio i Comuni attraversati dall’A4. Ciò conferma l’assoluta urgenza di mettere in atto interventi e controlli più serrati che possano stoppare questa strage continua».

È nei mesi estivi che si verifica il maggior numero di incidenti stradali in provincia di Venezia, in rapporto al traffico turistico verso le località balneari. Il mese con più decessi - 10 - è novembre.

Le cause vedono al primo posto il mancato rispetto della segnaletica, poi le distrazioni alla guida come l’uso del cellulare, e infine la velocità. Tra i veicoli coinvolti c’è anche il monopattino elettrico: nel 2021 sono stati 12 gli incidenti, per fortuna nessuno mortale. Quanto ai giorni della settimana con più incidenti, nel 2021 sono stati il venerdì e il sabato, soprattutto nelle ore notturne.

«Sapevamo che i dati del 2020 avevano risentito del lockdown», conclude Capuis, «Però speravamo che non ci fosse un ritorno alla normalità così repentino. Se consideriamo il numero di morti nel 2021, ossia 60, siamo prossimi ai 67 del 2019, anno in cui c’era stato un balzo in avanti di 20 decessi rispetto al precedente. Questo ci deve far alzare il livello di guardia, mettendo in campo tutte le azioni necessarie. Dall’educazione e prevenzione alla repressione, ma anche agli investimenti sulla messa in sicurezza delle strade. Il codice della strada è chiaro in questo senso: una parte dei denari raccolti dai Comuni con le multe vanno investiti necessariamente in manutenzione».