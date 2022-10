Incendio in piena notte in una casa a Venezia. Mamma, papà e due figli in ospedale

Un incendio in piena notte in una casa, con quattro persone, mamma papà e due figli, portati all’ospedale. Dalle prime ore del mattino di martedì 11 ottobre i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio abitazione nella zona della Strada nova, nel Sestiere di Cannaregio, davanti alla Ca’ d’Oro, a Venezia.

Sono al momento quattro le persone, tra cui due bambini, che sono rimaste intossicate e che sono state portate in ospedale per aver respirato del denso fumo nero.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 2 e l’allarme al 15 è arrivato verso le 2.30, non appena cioè la famiglia, immersa nel sonno, si è resa conto di quanto stava succendendo ed è riuscita a scappare in pigiama.

L'intera abitazione di tre piani è stata evacuata. I vigili del fuoco arrivati con due autopompe lagunari e successivamente con altre due squadre da Mestre con 20 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato a più palazzine.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica delle travi coinvolte nell'incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.