La protesta della Stella Rossa contro la Lega amatori: "La gente come noi gioca in laguna"

In campo ma senza giocare. La squadra calcistica amatoriale Stella Rossa del Lido di Venezia ha affrontato la prima serata di campionato, lunedì 10 ottobre, non giocando in segno di protesta contro la decisione della lega calcio amatori Venezia di non accettare più i campi in laguna come sedi di gara. La partita era quindi stata spostata allo stadio di Campalto. (video Pòrcile)

01:24