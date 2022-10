Scoprire villa dei Leoni a Mira e gli affreschi di Tiepolo attraverso la realtà aumentata

La realtà aumentata debutta a villa dei Leoni a Mira. La tecnologia immersiva, unico caso in Veneto all'interno di una villa veneta, è pronta a entrare in funzione. I visitatori indosseranno degli speciali occhiali digitali e potranno visitare gli spazi di villa dei Leoni, vivendo un esperienza totalmente nuova, con contenuti di realtà virtuale a portata di mano.

La visita con realtà aumentata a Villa dei Leoni partirà sperimentalmente in occasione di “Villeggiando”, un progetto della O.g.d. – Organizzazioni di gestione della destinazione turistica - della Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo, nei weekend del 15/16 e 29/30 ottobre.

"La realtà virtuale è una grande occasione di rilancio per villa dei Leoni", spiega l’assessore alla Cultura Albino Pesce, “Abbiamo realizzato un percorso di visita attraverso la realtà aumentata per la valorizzazione del territorio comunale e della dimora cinquecentesca. La realtà aumentata è l’arricchimento della percezione sensoriale con informazioni aggiuntive non rilevabili attraverso l’osservazione diretta, in cui i visitatori potranno conoscere la storia e l’ambiente del territorio. Il fiore all’occhiello della visita è l’analisi pittorica in realtà aumentata della copia del grande affresco di Giambattista Tiepolo".

Il percorso immersivo di realtà aumentata è completato da un nuovo allestimento della villa, ecosostenibile e flessibile.

L’allestimento funge da attivatore dei contenuti della realtà virtuale, la configurazione attuale del percorso di realtà aumentata di villa dei Leoni prevede un percorso di visita della durata di 35 minuti con audio in lingua italiana e inglese



