Olimpiadi d’inglese: il veneziano Samuele nella top ten della sfida tra 55 Paesi

Centoventicinque finalisti, 55 nazioni. E 2 gli studenti veneziani arrivati in finale alle Olimpiadi di inglese a Roma. Loro sono Pietro Frizziero e Samuele Pascarella, entrambi studenti del Liceo Foscarini. Pietro e Samuele sono stati gli unici italiani arrivati alla recente finalissima nella categoria con il livello di inglese più alto (C1) e, per la prima volta nella storia di Hippo Olympiad, unici due studenti provenienti dallo stesso Istituto.

La Hippo International English Olympiad - English Without Borders è una prestigiosa competizione internazionale aperta a tutti gli studenti non madrelingua dai 6 ai 19 anni. Frizziero, classe 3CE, arrivato secondo a pari merito nella selezione della semifinale, non ha potuto gareggiare poiché si è ammalato prima della partenza.

Il compagno Pascarella, 4BE, primo classificato agli European Qualifiers di Jesolo, ha rappresentato Venezia e il Veneto con gran successo, piazzandosi al nono posto nella finalissima. Samuele sorride, raccontando che è stata la sua prof Laura Galante ad incoraggiarlo a partecipare. Lui è uno di quelli timidi, che per buttarsi ha bisogno di una spintarella. Ma una volta che si è lanciato, Samuele non è più tornato indietro.

«A dire il vero, all’inizio ho deciso di accettare più che altro per saltare qualche lezione», rivela. La prof scuote la testa ridendo e lo riprende subito: «Non dire queste cose alla stampa..». C’è voglia di scherzare. Lo studente spiega che le varie prove le ha affrontate tranquillamente, senza ansia o timori, «come se fosse una verifica ma senza preoccuparmi del voto».

A Jesolo il successo è stato enorme, l’orgoglio della sua insegnante e della scuola ancora più grande. «Era il primo anno che il Foscarini partecipava, è stato un risultato totalmente inaspettato, di cui siamo molto fieri», commenta Galante, che oltre ad essere docente di inglese era anche la coordinatrice scolastica per le olimpiadi.

Ad essere soddisfatta è anche la coordinatrice regionale Josie Tedesco che sottolinea come Samuele abbia portato prestigio non solo al Veneto ma a tutt’Italia. Nonostante lo splendido risultato ottenuto, Samuele non vede le lingue come un terreno di studio per il suo futuro: sogna di diventare medico.