Malcontenta, incendio in azienda dismessa: sei ore di lavoro per mettere in sicurezza edificio

Alle 10.15 di lunedì 10 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Malcontenta a Venezia per l’incendio di un impianto di condizionamento posto sopra il tetto di un edificio industriale in disuso: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori e con l’apporto della squadra antincendio del petrochimico, intervenuti in prima battuta, hanno spento le fiamme divampate durante i lavori di smontaggio dell’impianto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16 di lunedì, dopo sei ore di lavoro, dopo il controllo di tutte le canalizzazioni di condotta dell’aria per escludere eventuali focolai. Il denso fumo nero che si è levato per l’incendio ha allertato numerose persone e tante sono state le chiamate al centralino dei vigili del fuoco.