Il “re del tiramisù” è di Martellago. «Con i proventi del premio compro dei defibrillatori»

Dopo tre giornate di selezioni, accompagnate da assaggi di alta qualità in Loggia dei Cavalieri a Treviso (addirittura 10 mila porzioni vendute) e un ricco corollario di eventi a tema con ospiti d’eccezione (da una delegazione della Bbc a Pif), la sesta edizione della Tiramisù World Cup ha emesso i suoi verdetti.

La finale 2022, ospitata in piazza dei Signori, ha decretato campione del mondo nella “Ricetta classica” Giuseppe Salvador, 49enne di Martellago, socio di un’azienda di pavimenti.

«Tutti i proventi e quello che otterrò da questa vittoria li devolverò alla memoria del mio caro amico Marco Zago e all’acquisto di dispositivi medici salvavita come i defibrillatori», ha commentato emozionato al momento della proclamazione. Al secondo posto, la 42enne bolognese Cristina Malizia e gradino più basso del podio per la 45enne veneziana Alessandra Vendemiati, mamma a tempo pieno.

Sapori e sensazioni totalmente differenti nella “Ricetta Creativa”: a laurearsi Campionessa del Mondo, la giovanissima Marina Summa, 18enne studentessa novarese con un’invenzione capace di coniugare regioni differenti come Veneto e Sicilia. La sua variante a base di cialde di cannolo, scorza d’arancia candita e pistacchi di Bronte tostati ha conquistato la giuria.

«La vittoria? La dedico a me stessa»: poche e decise parole, le sue, a sottolineare il carattere forte e coraggioso di chi ha saputo sperimentare con successo. Seconda piazza per Silvia Vian, insignita con il Premio “La Cucina Italiana” (assegnato dalla storica e omonima rivista gastronomica che ha presieduto la giuria). Terzo posto per la 37enne trevigiana Francesca Gaiotto. Come da tradizione della Twc si sono presentati in sei all’ultimo atto, dopo le selezioni.