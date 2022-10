Giro del mondo in 80 tappe in catamarano, senza barriere

Non sarà un giro del mondo in 80 giorni, quello di Andrea Stella, ma in 80 tappe. Il 14 luglio 2023 partirà a bordo dell'unico catamarano al mondo senza barriere architettoniche. «L’idea», spiega Stella nella giornata conclusiva del Simposio delle Marine a Venezia, «è quella di dimostrare che nulla può essere precluso a chi ha una disabilità».

Il viaggio per mare è organizzato dall’associazione “Lo spirito di Stella”, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa italiana. «Il ministero ha visto fin da subito nel progetto un modo per ringraziare chi è rimasto ferito nel proprio lavoro di difesa della patria e di lotta per la pace». Nell’ultima mattinata del Simposio, Stella ha raccontato di come, nell’agosto 2000, in vacanza a Miami, tre colpi di arma da fuoco lo relegarono su una sedia a rotelle. «Sembrava la fine, ma non ho voluto rinunciare alla mia passione: la barca a vela».

Tre anni dopo nasce l’associazione Lo spirito di Stella che ha permesso a più di 10 mila persone con disabilità di fare esperienze in mare.

Stella e i suoi progetti hanno parlato ad alcuni dei personaggi più importanti, dal Papa ad Antonio Guterres, Segretario Generale dell’Onu. Di recente anche i duchi di Sussex, Harry e Megan – protagonisti alla cerimonia d’apertura dei giochi Invictus Games all’Aja, dedicati ai veterani rimasti disabili in servizio – sono stati messi al corrente del giro del mondo, per divulgare l’iniziativa il più possibile.

«Mi rivolgo a voi», ha detto Stella durante il Simposio, rivolgendosi agli esponenti delle Marine, «coinvolgete i vostri militari, diffondete il mio messaggio: si può tornare in mare anche con una disabilità».

All’Arsenale, anche l’economista e politologo Edward Luttwak, che ha ricordato come lo spazio marittimo sia espressione del potere politico, economico e culturale delle Nazioni. Se nella giornata di apertura si era parlato anche della guerra in Ucraina, Luttwak ha ripreso il tema del conflitto sottolineando che «il potere marittimo significa saper costruire relazioni, non fare delle guerre», spiegando come i conflitti spesso nascano dalle battaglie perse, scenario a suo dire dell’invasione russa: «La battaglia più grande è quella per la difesa dell’Atlantico, che non si è dovuta combattere grazie all’azione della Marina». —