Depressione e ansia post Covid nei giovani veneziani in crescita del 30%

Un nuovo paziente ogni tre già in carico. Questo in sintesi il rapporto dell’Usl 3 sulle problematiche psicologiche e psichiatriche legate al Covid, che hanno coinvolto in particolar modo la popolazione più giovane, spesso la più fragile. È anche per questo motivo che sabato 8 ottobre, all’auditorium M9 Mestre, è stata dedicata una mattinata al tema “I giovani e la salute mentale” a cui hanno partecipato un centinaio di studenti delle scuole superiori. Sempre nella serata di ieri, nel teatro di Villa Belvedere a Mirano, si è svolto un monologo di Rachele Zanarella sulle tematiche della salute mentale, intitolato “Solo se ci sei dentro? ”.

I NUMERI

Il numero dei pazienti in carico rispetto al periodo pre Covid è arrivato a contare 6.579 persone a fine luglio, con un incremento del 32% rispetto al passato. Infatti, al 31 dicembre 2021, i pazienti erano 4.971. Le “prime visite”, ossia i nuovi pazienti che hanno chiesto un aiuto, sono passati dagli 811 del periodo febbraio-aprile 2020, ai 1.092 dello stesso periodo del 2022, con un aumento complessivo del 30%.

«Con il loro portato di difficoltà relazionali», dice il direttore dei servizi socio sanitari dell’Usl 3, Massimo Zuin, «sono certamente le vicende degli ultimi due anni che stanno alla base di questo costante aumento delle persone che presentano un disagio. Dal punto di vista delle problematiche, si presentano soprattutto disturbi depressivi, disturbi d’ansia e tutti i disturbi dell’adattamento, segno che la situazione pandemica ha lasciato una profonda traccia in termini di impatto psichico».

In aggiunta a questi numeri, nel periodo gennaio-settembre di quest’anno si sono svolte 70.714 visite di controllo, 15.400 colloqui psicologici e psicoterapie, oltre a 99.714 attività riabilitative eseguite individualmente o in gruppo. Numeri importanti per il territorio veneziano e che di certo evidenziano quanto tale problema sia più che mai d’attualità.

ATTIVITA’ IN AUMENTO

Difficile che vi sia un’inversione di tendenza nel breve termine, soprattutto se si aggiungono i problemi legati alla guerra in Ucraina e alla tensione internazionale con la Russia, oltre alle prospettive di aumento delle spese energetiche per famiglie e imprese.

L’Usl 3 ha deciso di mettere in atto una serie di iniziative per fornire un supporto adeguato a tutti coloro che avessero bisogno di assistenza psicologica. «Il nostro obiettivo», dice Zuin, «e di favorire ogni azione culturale e sociale che possa contrastare il pregiudizio e lo stigma nei confronti della malattia mentale e che possa accompagnare le persone in difficoltà a poter chiedere aiuto qualificato. Per questo, lavorando con le amministrazioni locali, andremo in teatri e piazze per rafforzare la rete dei rapporti tra azienda sanitaria, ospedale, sanità territoriale, ma anche amministrazioni civiche, le associazioni di settore, i familiari e i pazienti. Apriamo, intrecciamo rapporti e mettiamo a disposizione i nostri servizi e le nostre competenze come mai in passato».