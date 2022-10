Il corteo di imbarcazioni alla festa della voga lungo il Naviglio

Domenica 9 ottobre, prima edizione di "Riviera del Brenta in Voga", manifestazione promossa dal Polo Nautico di Dolo e dall'associazione Rescue Life di Padova: decine di imbarcazioni, tutte rigorosamente "a braccia" - tra canoe, kayak, sup e voga tradizionale - lungo il Naviglio dallo Squero di Dolo alla piazza di Malcontenta. Una festa della voga e un modo per conoscere il canale e le sue bellezze da una prospettiva diversa. (video Pòrcile)

01:26