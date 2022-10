Torna la maledizione del Penzo. Venezia battuto dal Bari capolista

Niente da fare, al Penzo si continua a non vincere. In quattro esibizioni in campionato, tre le sconfitte e un pareggio. L’ultimo a portarsi via i tre punti da Sant’Elena e il Bari, vittorioso per 2-1, anche se il Venezia non ha fatto una brutta gara.

Desisiva la ripresa, con l’immediato vantaggio di Antenucci, pareggio di Ceccaroni e Cheddira dal dischetto fissa il successo pugliese.

Il Venezia parte meglio ma il primo pericolo è per Joronen con un rasoterra dalla distanza dell’ex Ricci, palla appena a lato sulla sinistra. Neanche un minuto e il Venezia se la passa brutta ancora; diagonale ravvicinato di Cheddira, Jororen respinge, Folorunsho manca di un soffio il colpo di testa a porta vuota.

Ora la partita è più equilibrata ma un “mia tua, mia tua” fra Zampano e Wisniewski rischiano di fare la frittata ma Bellomo non è scaltro.

Cuisance si muove molto dietro le punte, dimostra di saperci fare la con la palla e in un’occasione prova a imbeccare Pohjanpalo ma il finnico liscia in mezzo all’area.

Al 34’, cross di Zampano, Pohjanpalo è contrastato da Pucino e spara a lato a pochi passi dalla porta. Di fatto il primo tempo si chiude qui.

L’inizio di ripresa è choc per il Venezia; dopo 25 secondi, Cheddira dalla destra mette in mezzo una palla invitante per Antenucci, che con un tocco sotto supera Joronen in uscita.

Dopo 5 minuti, i pugliesi sfiorano il raddoppio con un tacco di Cheddira, salva Andersen quasi sulla linea.

Due minuti dopo, scambio Antenucci-Cheddira, tiro forte sul primo palo, Joronen non si fa sorprendere. Il Venezia pare frastornato, il Bari indiavolato.

Una punizione calciata dalla sinistra da Cuisance provoca una mischia in area barese, il portiere Caprile finisce a terra dopo un’uscita a vuoto c’è un po’ di confusione e l’arbitro Giua ferma il gioco. Si scatenano delle proteste e ne fanno le spese Pucino e Haps, ammoniti.

Al 20’ arriva il pareggio del Venezia; angolo di Cuisance, colpo di testa in anticipo di Ceccaroni e l’1-1 è cosa fatta.

Il Venezia avrebbe pure un’opportunità per andare in vantaggio ma Tessmann sbaglia la scelta finale e la palla finisce comoda tra le braccia di Caprile.

Al 36’, Salcedo becca lungo Cheddira, il Venezia è sbilanciato, la punta barese prova a saltare Joronen ma è atterrato. Rigore netto, i due protagonisti si ritrovano dagli 11 metri e ha la meglio il marocchino spiazzando il finnico: 1-2.

Nel finale, reazione veemente del Venezia, ci prova Pierini senza esito, gli arancioneroverdi chiedono un rigore per un fallo di mano ma l’arbitro Giua fischia la fine. E resta tanto amaro in bocca.