Lutto nell’architettura a Venezia, è morto Massimo Boselli

Il mondo dell’architettura è in lutto per la morte di Massimo Boselli, mancato improvvisamente lo scorso 5 ottobre a 67 anni per un infarto.

Boselli, insieme al fratello Gianni, portava avanti il negozio di arredamento della nota azienda di famiglia.

Era un appassionato di calcio e molto stimato come professionista di design e interni. I funerali si terranno martedì 11 ottobre alle 11 nella Basilica dei SS Giovanni e Paolo.