L’ultimo abbraccio a Mattia, ucciso dalla fidanzata durante una lite

Non si è mai seduto, è rimasto in piedi per tutta la funzione funebre, quasi in segno di rispetto per quel figlio che non c’è più. Gli occhiali scuri nascondono lo sguardo, fisso sulla bara chiara coperta da rose bianche. Così Tino Caruso ha detto addio ieri al suo “picciriddu”, Mattia, 30 anni, accoltellato a morte dalla fidanzata, Valentina Boscaro, 31 anni, la sera di domenica 25 settembre.

«Onore a Mattia», «Onore a frati». All’arrivo del feretro nel piazzale della chiesa parrocchiale della Mandriola, un cugino di Mattia incita i presenti. Alla sua voce si uniscono quelle di centinaia e centinaia di persone: «Onore a Mattia».

E poi applausi, continui, di dolore, amicizia, gratitudine, rispetto. Mamma Rosa Russo e la sorella Melinda, entrambe in lacrime, ricevono l’affetto di chi, in una sorta di processione, si avvicina per stringerle, abbracciarle. Rosario, il fratello maggiore, coordina il gruppo di amici e cugini arrivati direttamente da Catania. Insieme agli altri solleva la bara, la porta in chiesa, si preoccupa che tutto vada per il verso giusto. Tino sta in disparte.

Albignasego, palloncini e maxi schermo per l'addio a Mattia ucciso dalla fidanzata

Un cartello rosso svetta tra la folla. C’è una bella foto del 30enne e a caratteri cubitali la scritta “Giustizia per Mattia”. «Sollevala, mostrala al mondo», grida un altro cugino. Dal fondo della pizza si odono grida disperate di donne.

«Ciao zio». Un ragazzino sale sul pulpito prima dell’inizio della funzione. Ha un messaggio da leggere per Mattia: «Tutto questo mi sembra un’assurdità. Ci siamo visti proprio domenica, la mattina. Sei venuto a trovarmi a casa. È stato il tuo ultimo saluto, il tuo ultimo abbraccio». La voce trema. «Mi mancano le nostre battute, le figuracce che mi facevi fare, i malanni e i casini che facevi. Ma il danno più grande l’hai fatto questa volta. Continua a rimbalzarmi in testa il pensiero di un pezzo di me che se ne va. Da giorni ormai sono senza parole, ho il fiato in gola. Non te l’ho detto spesso, ti voglio bene zio». E ancora applausi.

«Leggo un pensiero della mamma», annuncia una ragazza che prende la parola dopo il nipote di Mattia: «Non è semplice raccontarti amore mio. Eri un vulcano in eruzione, ma eri sempre il mio bambino. Con il tuo amore hai sempre travolto chiunque ti incontrasse, i tuoi nipoti, i tuoi cugini, il tuo cane Jack. In questi giorni a casa abbiamo avuto un via vai di persone, tutti tuoi amici. A ognuno hai lasciato qualcosa. Sarai sempre tra di noi e questo per me non è un addio, ma un arrivederci. Arrivederci matto. Ti amiamo, per sempre».

Non una parola sul motivo della morte di Mattia, non un commento su Valentina. Solo don Paolo durante la sua omelia pronuncia il nome della ragazza. Racconta come gli siano rimaste impresse delle parole di mamma Rosa: «Mio figlio è morto ma ho compassione per i genitori di Valentina».