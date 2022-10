Due nuovi Eurospar a Jesolo e San Donà

Due nuovi punti vendita con il marchio Eurospar a Jesolo e San Donà. Questa mattina (7 ottobre) l'inaugurazione con i vertici di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, Emilia E

Romagna e Lombardia. I due supermercati, con insegna Eurospar, sono stati rilevati in affitto di ramo d' azienda da Winner. In Veneto i punti vendita salgono ora a 162.

Il 30 ottobre sarà la volta del punto vendita di Gruaro che passerà anche questo a Eurospar. I due supermarket inaugurati stamattina sono in piazza Carducci al lido di Jesolo e in via Como a San Donà. Subito tanti clienti in visita per gli acquisti e le offerte. Il personale come da accordi sindacali è stato mantenuto dopo il passaggio di consegne.