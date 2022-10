Centro Nico, ex Tom, a Santa Maria di Sala, ecco com'è

Taglio del nastro giovedì pomeriggio per il complesso commerciale Nico a Santa Maria di Sala, l'ex Tom che comprende spazi espositivi per 12 mila metri quadrati. Ospita due negozi Nico che, assieme, raggiungono gli 8 mila metri quadrati e portano a 55 mila la superficie di vendita gestita in totale dal gruppo. Spazio anche a Beauty Star e a Gioielleria Dal Maso, nonché a Ottica Veneta e a Pedron Caffè – Dall’Acqua Bar Filovia. (video Porcile)

01:38