Stop ai rifiuti in spiaggia, Jesolo aderisce a Plastic free

Sono circa 600 i chilogrammi di rifiuti raccolti domenica da parte di 50 volontari lungo la spiaggia di Jesolo. L’iniziativa rientrava nell’ambito dell'iniziativa nazionale Clean Up. Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha portato un saluto ai componenti di Plastic Free.

Il ringraziamento del sindaco De Zotti ai volontari

«Noi tutti dovremmo avere tra le priorità quotidiane il rispetto e la tutela dell'ambiente in cui viviamo» ha detto De Zotti «Accanto a ciò, ogni amministrazione dovrebbe avere a cuore la promozione del proprio territorio. La natura, a Jesolo, è protagonista: da un lato con il mare e la spiaggia che ogni anno accolgono milioni di turisti, dall'altro con l'entroterra, la Laguna Nord e le campagne che rappresentano un vero gioiello da difendere e far conoscere. I volontari di Plastic Free con la loro passeggiata ecologica hanno dato un grande aiuto a Jesolo, contribuendo a liberarla da rifiuti grandi e piccoli. Da amministratori di questa meravigliosa città, vogliamo partecipare alla difesa dei nostri beni naturali e per questa ragione intendiamo compiere un ulteriore passo e aderire a Plastic Free, per trasformare le buone intenzioni in atti concreti».