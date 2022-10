Centinaia in coda a Venezia per salire sulla Vespucci, scatta la protesta per l’apertura in ritardo

Centinaia e centinaia di persone in coda per visitare la Amerigo Vespucci, ormeggiata a Venezia davanti al Museo Storico Navale, in Riva San Biasio.

Venezia, in centinaia in fila per la nave Vespucci: l'apertura slitta tra le proteste

Il veliero è arrivato nei giorni scorsi a Venezia in occasione del Simposio delle Marine che si tiene all'Arsenale e si chiuderà domani 7 ottobre. Presenti sessantadue Marine militari da tutto il mondo, i comandi generali della Nato al gran completo e quarantaquattro Capi di Stato Maggiore presenti, insieme a 97 tra agenzie internazionali, università e rappresentanti d’industria.

Anche ieri si sono registrate ore di attesa sotto il sole tra le proteste dei turisti, poiché, contrariamente a quanto annunciato, l’inizio delle visite fissato alle 16 è slittato alle 19. Solo un cartello ha informato i visitatori del cambio di orario, ma ormai era tardi.

In moltissimi, infatti, erano arrivati da fuori cittá, dall’entroterra ma anche da Milano e Firenze. Verso le 17, per far fronte al crescente malumore, il veliero della Marina Militare costruito nel 1931, ha incominciato ad accogliere a bordo i primi visitatori.