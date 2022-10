Ridere, che passione. Dal 13 ottobre rinnovo abbonamenti al Teatro Toniolo di Mestre

La comicità d’autore anche quest’anno è al Teatro Toniolo di Mestre: dal 13 ottobre scatta il rinnovo abbonamenti per "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23", il cartellone proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi che vede protagonisti i migliori artisti del panorama nazionale con i loro nuovi lavori. Undici spettacoli dal 11 novembre al 27 aprile con ospiti quali Tes Masazza, Gioele Dix, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Hendel, la comicità veneta di Carlo & Giorgio e Marco e Pippo. Rinnovo abbonamenti da giovedì 13 ottobre; nuovi abbonamenti da giovedì 27 ottobre.

IL CARTELLONE

Apre la programmazione, venerdì 11 novembre Tes Masazza con Insopportabilmente donna, un recital allegro e coinvolgente che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile alla “varia umanità”.

Doppia replica, venerdì 25 e sabato 26 novembre, per Marco e Pippo e il loro Finalmente live, lo spettacolo che in estate ha sbancato i botteghini, con i loro personaggi vecchi e nuovi e un pieno di risate e divertimento che confermano la crescita artistica del trio.

Venerdì 9 dicembre Angelo Pisani presenta invece Scomodo, un racconto tragicomico sui pro e i contro di essere uomini, mariti e padri nel ménage familiare quotidiano.

La comicità veneta torna in sella venerdì 27 e sabato 28 gennaio con la doppia replica di Senza skei, lo spettacolo-tutorial di Carlo & Giorgio, ironico e divertente, che ci insegna come sopravvivere… senza soldi in un mondo che è cambiato alla velocità della luce.

Doppia replica anche per Giuseppe Giacobazzi, mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, che con Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque ci fa ridere e riflettere paragonando la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera.

Venerdì 24 febbraio The Pozzolis Family tenterà invece La grande fuga tra musica, stand up e canzoni, portandoci a ridere delle nostre fragilità fino una catarsi liberatoria collettiva.

Vito (alias Stefano Bicocchi) venerdì 10 marzo ci spiega perché La felicità è un pacco, interpretando tra gag esilaranti la vita, le battaglie e la frustrazione di un commerciante di fronte alla spietata concorrenza delle vendite online.

Giovedì 23 marzo Paolo Hendel sarà protagonista di La giovinezza è sopravvalutata, in cui racconta sé stesso con una sincerità disarmante e, attraverso una esilarante carrellata di commenti di “utenti indignati” sul web, racconta l’Italia di oggi.

Riccardo Rossi venerdì 31 marzo dà tutto sé stesso in Così Rossi che più Rossi non si può, vent’anni di carriera in uno spettacolo, attraverso i suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante.

Mercoledì 19 aprile Paolo Cevoli in Andavo a cento all’ora immagina invece di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino, senza internet e gli apericena, ma, forse, con molta più voglia di sorridere e divertirsi.

Chiude il cartellone, giovedì 27 aprile, Gioele Dix con La corsa dietro il vento, un omaggio a Dino Buzzati in cui, assieme a Valentina Cardinali, compone un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, nelle quali ogni spettatrice e spettatore potrà ritrovare, sorridendo, tracce di sé.

ABBONAMENTI

La stagione prevede due opzioni: Abbonamenti turno A (8 spettacoli): € 168,00 platea; € 148,00 galleria e Abbonamenti turno B (6 spettacoli): € 126,00 platea; € 111,00 galleria

BIGLIETTI

Platea € 25,00 + d.p. – Galleria € 22,00 + d.p.,

Giuseppe Giacobazzi platea € 35,00 + d.p – galleria € 30,00 + d.p.

La prevendita dello spettacolo di Tess Masazza inizierà martedì 1 novembre 2022

La prevendita di tutti gli altri spettacoli inizierà sabato 12 novembre. Le prevendite sono garantite dalla Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET (www.vivaticket.it) . La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

IL PROGRAMMA

venerdì 11 novembre 2022 (turno A) ore 21

TESS MASAZZA in INSOPPORTABILMENTE DONNA

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 25 novembre 2022 (turno A)

sabato 26 novembre 2022 (turno B)

MARCO e PIPPO in FINALMENTE LIVE

platea € 25,00 - galleria € 22,00

venerdì 9 dicembre 2022 (turno B)

ANGELO PISANI in SCOMODO. Vite di uomini, mariti e padri

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno A € 20,00

venerdì 27 gennaio 2023 (turno A)

sabato 28 gennaio 2023 (turno B)

CARLO & GIORGIO in SENZA SKEI

platea € 25,00 - galleria € 22,00

mercoledì 15 febbraio 2023 (turno A)

giovedì 16 febbraio 2023 (turno B)

GIUSEPPE GIACOBAZZI in IL PEDONE. Luci, ombre e colori di una vita qualunque

platea € 35,00 - galleria € 30,00

venerdì 24 febbraio 2023 (turno A)

THE POZZOLIS FAMILY in LA GRANDE FUGA

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 10 marzo 2023 (turno A)

VITO in LA FELICITÀ È UN PACCO

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno B € 20,00

giovedì 23 marzo 2023 (turno B)

PAOLO HENDEL in LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno A € 20,00

venerdì 31 marzo 2023 (turno A)

RICCARDO ROSSI in COSÌ ROSSI CHE PIÙ ROSSI NON SI PUÒ

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno B € 20,00

mercoledì 19 aprile 2023 (turno A)

PAOLO CEVOLI in ANDAVO AI CENTO ALL’ORA

platea € 25,00 - galleria € 22,00 - ridotto abbonati turno B € 20,00

giovedì 27 aprile 2023 (turno B)

GIOELE DIX in LA CORSA DIETRO IL VENTO

platea € 25,00 - galleria € 22,00- ridotto abbonati turno A € 20,00