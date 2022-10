Lutto cittadino a Spinea per ricordare Lilia

Camera ardente all'Angelo e lutto cittadino domani, giovedì 6 ottobre, a Spinea per Lilia Patrinjel, vittima di femminicidio. Giovedì mattina all'ospedale dell'Angelo dalle 8.30 alle 11.30 sarà allestita la camera ardente per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto italiano alla signora moldava assassinata dal compagno. In contemporanea, nelle stesse ore a Spinea sarà predisposto il lutto cittadino, con l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nel palazzo comunale listate a lutto, l'invito alla cittadinanza tutta al cordoglio osservando una pausa di silenzio in segno di rispetto, con un minuto di silenzio chiesto a tutte le scuole e la sospensione di ogni forma di allietamento o manifestazione nei negozi.