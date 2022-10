Ecco l'Amerigo Vespucci a Venezia: come e quando visitarla

Il veliero nave scuola della marina militare è ormeggiato in banchina a Venezia e chiunque può andare a visitarlo, ma preparatevi a una lunga coda, specie al pomeriggio. L'orario migliore è nei primi turni. La nave sarà visitabile martedì 4 ottobre dalle 19 alle 22, giovedì 6 dalle 16 alle 22. Le visite saranno gratuite e non è necessaria la prenotazione. A completare gli eventi, la Banda della Marina Militare terrà un concerto giovedì 6 ottobre, alle ore 16, in Campo San Rocco: le musiche spazieranno dagli inni della Marina Militare fino alla musica classica e ad Ennio Morricone. Video di Maria Ducoli LEGGI L'ARTICOLO

00:39