I confratelli delle Scuole Grandi veneziane riuniti nella memoria di Gianni Aricò

Le 4 Scuole Grandi veneziane riunite insieme nella memoria dell'artista Gianni Aricò a “Casa di Anna”. Cinquanta partecipanti domenica popmeriggio all’’incontro spirituale e conviviale guidato da mons. Fausto Bonini che ha riunito, in via eccezionale, i confratelli di 4 Scuole Grandi veneziane.

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, di San Teodoro, di San Rocco e dei Carmini: oltre 50 persone accompagnate dai rispettivi Guardiani Grandi che si sono incontrate a Zelarino, negli spazi della fattoria sociale fondata dalla famiglia Pellegrini, legata sia alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista che a Gianni Aricò. I confratelli, che si riuniscono solitamente nelle occasioni religiose, come ad esempio nella ricorrenza del Corpus Domini, hanno condiviso un momento di preghiera guidato da mons Fausto Bonini nella cappella tra i campi coltivati che ospita anche un'opera dell'artista.

«E' stata un'occasione storica - sottolinea Piero Pellegrini - di aggregazione intorno all'arte e a un amico di molti di noi. Non poteva esserci poi luogo di incontro più adatto: la Casa di Anna sorge oggi su un appezzamento di terreno che un tempo è appartenuto proprio alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e in un certo senso il nostro impegno sociale a favore di persone svantaggiate si pone in continuità con gli scopi delle Scuole Grandi. Una tradizione tutta veneziana che siamo onorati di portare avanti declinandola in modo contemporaneo secondo quello spirito tipicamente sociale che la Serenissima in questo tipo di istituzioni - e non solo - ha saputo esprimere».