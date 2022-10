Europei di frisbee a Caorle, oltre 1400 partecipanti

Oltre 1400 partecipanti, ma se guardiamo a dirigenti e accompagnatori, e tifosi, sono almeno 3000 le persone al seguito. La popolazione locale ha messo a disposizione i campi agricoli per parcheggiare. Sono tutti alloggiati al Villaggio San Francesco, ma qualcuno ha preferito il centro di Caorle. Sono un po' di numeri dei partecipanti ai Campionati Europei per club di ultimate, sport non olimpico più noto come il frisbee. Video Vianello

01:29