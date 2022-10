Si è opposto allo sgombero di una famiglia: chiesto un anno di pena per Tommaso Cacciari

L’Agenzia sociale per la casa era intervenuta alle Zitelle, per opporsi allo sgombero di una famiglia con tre figli minori. All’intervento dei carabinieri per lo sgombero, la tensione era salita, c’erano stati momenti di concitazione.

r.d.r.