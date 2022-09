Io sono Murano: il video emozionale del Consorzio Promovetro con i maestri vetrai

Dura un minuto, si intitola “Io sono Murano” ed è destinato alla diffusione su Facebook e Instagram. Nel video, da oggi disponibile sui canali social del Consorzio Promovetro, i protagonisti sono 13 Maestri, tra cui parecchi giovani, ripresi al lavoro in fornace o nei loro laboratori. Ognuno pronuncia poche parole, tra cui spiccano storia, arte, tecnica, tradizione, passione, colore, talento, creatività ed esperienza. L’obiettivo del breve filmato, lanciato a termine delle due settimane di The Italian Glass Weeks e realizzato nell’ambito del progetto Discovery Murano Glass, è continuare a mantenere viva l’attenzione sulla produzione vetraria muranese, messa a dura prova in questi ultimi mesi dai rincari del gas.“L’idea di fondo che vogliamo comunicare è che a Murano continuiamo a creare bellezza, anche quando le condizioni sono avverse. Non è un periodo facile per le aziende di Murano, in tanti stiamo lavorando a regime ridotto perché i costi di produzione sono diventati proibitivi. Però non molliamo, lo dimostra anche il contributo che diversi consorziati hanno dato anche quest’anno alla settimana veneziana della The Italian Glass Weeks, offrendo visite guidate e promuovendo mostre ed eventi speciali”, spiega Luciano Gambaro, Presidente del Consorzio Promovetro.

