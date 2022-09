Mestre, cerimonia dell'alzabandiera in piazza Ferretto per il patrono della città e della polizia

Come ogni anno il 29 settembre la Polizia di Stato festeggia il suo Santo Patrono San Michele Arcangelo, protettore dei poliziotti che ogni giorno si adoperano per la sicurezza dei cittadini. La celebrazione di San Michele Arcangelo acquista ancor più rilevanza per i poliziotti della Questura di Venezia in quanto il suo Santo Patrono è anche il patrono di Mestre. Alle 10 una rappresentanza della Polizia di Stato ha partecipato in Piazza Ferretto alla cerimonia dell’Alzabandiera

