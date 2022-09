Mestre, Pane in Piazza fa il pienone, ressa agli stand per tutta la domenica

Davanti agli stand c’è sempre stata la ressa. E nell’aria, per tutta la domenica, si è respirato il profumo del pane fresco, dei dolci appena sfornati, della pizza preparata al momento.

Grande successo di pubblico per la quarta edizione di Pane in piazza, l’ormai attesissimo evento di fine estate organizzato in piazza Ferretto, a Mestre, dall’Associazione Veneziana Panificatori e da Confcommercio Mestre. Migliaia di persone sono entrate nello stand allestito per l’occasione, per ammirare i maestri panificatori all’opera, provenienti da tutta Italia e per acquistare i vari prodotti.

SODDISFAZIONE

«Neanche il tempo di sfornare e già andavano esauriti», spiega, raggiante per il risultato, Massimo Gorghetto, presidente dell’Associazione Panificatori della provincia di Venezia e di Confcommercio Mestre, ideatori e promotori della kermesse.

NUMERI

I numeri della due giorni: sono stati distribuiti circa 600 kg di pane vario; 1.500 biscotti; 650 tortine; 500 krapfen alla marmellata; 30 teglie schiacciate pizza; 300 schiacciate pugliesi condite. L’importo delle vendite, al netto delle spese, sarà devoluto a sostegno delle attività di Anffas Mestre. Grande successo hanno registrato anche i laboratori per i bambini, con 137 piccoli che tra sabato e domenica sono venuti a contatto con i maestri panificatori imparando i segreti del mestiere.

La manifestazione è stata aperta sabato al chiostro dell’M9 con l’ormai consueto convegno, intitolato quest’anno “Il Pane: Attore di Cultura, Protagonista di Comunità. Vita, riscoperta e miracoli del primo alimento dell’Umanità”; mentre domenica si è tenuta anche la solenne cerimonia di benedizione del pane nel duomo di San Lorenzo martire, durante la messa col parroco monsignor Gianni Bernardi.

GORGHETTO

«Mai come in questo momento» commenta Gorghetto «la comunità sta apprezzando e riscoprendo uno degli alimenti principe della tavola italiana. Pane in Piazza non solo è un’occasione per avere, per due giorni, un forno aperto che sforna pane e prodotti di ogni tipo, ma torna ad essere un momento di autentica riflessione sul valore del cibo, sulle qualità e le genuinità delle produzioni artigianali che tutti insieme dobbiamo difendere e tramandare. Arrivederci al prossimo anno».