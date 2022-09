Sono 648 mila gli elettori veneziani chiamati ai seggi

Chiamata alle urne in provincia di Venezia, nei 44 Comuni della città metropolitana, per 648.951 elettori (dati Osservatorio elettorale consiglio regionale veneto) in una provincia che conta una popolazione di 846.962 persone. 822 i seggi tutti regolarmente aperti per le votazioni al via dalle 7 del mattino di oggi. A Venezia negli ultimi tre giorni si è corso per sostituire quattro presidenti (l’ultimo ieri mattina) impossibilitati a presenziare perché positivi al Covid. A proposito di norme sanitarie: l’utilizzo della mascherina non è più obbligatorio per gli elettori, ai quali viene però raccomandato di indossare almeno la chirurgica. Segretari, presidenti di seggio e scrutatori hanno invece l’obbligo di indossarla.

Elettori

Oltre ai seggi normali in provincia se ne contano sei ricavati dentro gli ospedali per il voto dei ricoverati. In provincia si contano 4.136 i diciottenni, maschi e femmine che per la prima volta in queste elezioni potranno votare per la Camera e per il Senato. Oltre 51 mila persone (26.386 maschi e 24.947 donne) vivono all’estero e hanno ricevuto per posta le schede di voto.

Da sapere

Si vota solo oggi dalle 7 alle 23 e le schede che verranno consegnate agli elettori sono due, una di colore rosa per la Camera, e una di colore giallo per il Senato. Occorre ricordarsi di portare con sé tessera elettorale e documento di identità. I bambini non potranno accompagnare i genitori nella cabina elettorale e all'interno non potranno essere introdotti telefoni cellulari. Se tutti i timbri sono occupati, la tessera elettorale si rinnova prima del voto. Tutti gli uffici comunali sono aperti oggi per tutta la durata delle operazioni di votazione. Riguardo il documento d'identità, vale «anche se scaduto», precisano le faq del Viminale. Vale anche una tessera rilasciata da un ordine professionale se è corredata da una fotografia.

Paolo Zaffaina

Curiosità da Venezia

Sono 187.202 (88.495 uomini e 98.707 donne) gli aventi diritto a Venezia, capoluogo di provincia. Gli ultra-centenari sono 138 (15 uomini e 123 donne). Il maggior numero di grandi anziani si registra nella Municipalità di Mestre Carpenedo, con 64, seguita da Venezia Murano Burano (39), Lido Pellestrina (11),Marghera (10), Chirignago Zelarino e Favaro (7). Sono 586 (314 uomini e 272 donne) i giovani che andranno per la prima volta al voto: 176 a Mestre Carpenedo, 129 a Venezia Murano Burano, 110 a Chirignago Zelarino, 69 a Favaro, 64 a Marghera, 38 a Lido Pellestrina. Quattro (3 uomini e 1 donna) i ragazzi che festeggiano i loro 18 anni nel giorno del voto: 2 a Mestre Carpenedo e 2 a Favaro. 256 le sezioni di voto: 81 a Mestre Carpenedo, 67 a Venezia Murano Burano, 38 a Chirignago Zelarino, 26 a Marghera, 23 a Favaro, 21 a Lido Pellestrina.

Agevolazioni viaggio

Chi deve rientrare nel Comune di residenza per esprimere il voto, oltre alle agevolazioni di viaggio su treni e aerei (Trenitalia, Ita Airways, Italo Treno) ma anche esenzioni per chi viaggia in autostrada. Dettagli sulla pagina dedicata del Ministero dell’Interno. Si aggiunge di viaggi in bus lowcost FlixBus che rimborsa il viaggio di andata a chi torna a casa per votare. Occorre inviare via mail a iovogliovotare@flixbus.it due foto della tessera elettorale, del documento di identità e del biglietto acquistato. Si ottiene a rimborso un voucher di valore del viaggio utilizzabile per altri viaggi. Prenotazioni valide fino ad oggi. —

