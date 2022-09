Lavoratori ai seggi, trasporti ridotti a Venezia: scoppia la polemica

C’è chi per protesta ha scritto al presidente della Repubblica ritenendo leso il diritto al voto. E chi invece, come la consigliera comunale Cecilia Tonon, ha segnalato i disagi alla Prefettura di Venezia. Proteste alla vigilia del voto in centro storico per approdi e corse sospesi causa carenza di personale della azienda di trasporto nella domenica di voto in città.

I casi sono vari: con approdo della Salute sospeso e linea 6 sospesa, dice una signora sui social, «gli anziani con difficoltà di mobilità e i disabili dalla Salute come si recano a votare alla Toletta? Viene leso il diritto di voto». Stessi problemi per le sospensioni degli approdi di Santo Spirito e del Giglio per una carenza di personale che si ripercuote sui trasporti pubblici. E che è motivata dal lavoro ai seggi, come avviene oramai da tantissimi anni. Solo che stavolta si arrabbia anche Ca’ Farsetti. «Si è scatenato il malcontento con accuse e offese contro sindaco e amministrazione che sono accusati dai cittadini di aver ridotto le corse. Però non abbiamo colpa alcuna», tuona arrabbiato l’assessore Renato Boraso e che, notoriamente fumino, scatena l’attacco: «Basta, chiederò la lista dei lavoratori assenti perché impegnati ai seggi. Sappiamo che sono per lo più del settore navigazione e dell’area di Chioggia. Scriverò a tutti una lettera di protesta perché è ora che qualcuno si vergogni di questa situazione», dice, arrabbiato l’assessore. La questione va avanti da anni, oramai. Le cronache ricordano che nel 2014 l’allora presidente di Actv, Panettoni, era andato a discuterne in Prefettura a cui aveva chiesto di togliere dalle liste di chiamata degli scrutatori i dipendenti Actv. Ma le norme di legge non hanno consentito modifiche. E siamo alla situazione attuale.

Avm-Actv a fronte dell’assenza in questi giorni di 200 lavoratori, non solo scrutatori ma anche rappresentanti di lista di partiti, ha prorogato i contratti estivi di 70 stagionali e ridotto la operatività delle linee di centro storico, Chioggia e Pellestrina, scatenando il malcontento generale.

Per le correnti elezioni politiche (Camera e Senato) il compenso è di 187 euro per i presidenti e di 145 euro per gli scrutatori. E la norma, sul sito del Ministero dell’Interno, è chiara: «Tutti i lavoratori, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di presidente, scrutatore, segretario presso i seggi elettorali, ai sensi dell’articolo 119 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, modificato dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Lo stesso diritto spetta anche ai rappresentanti di lista». Se non si cambiano queste norme in Parlamento ci sta poco da fare, se non arrabbiarsi ad ogni elezione. —