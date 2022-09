Libertà di Stampa, Giulietti a Venezia: "Non può essere un giudice a decidere"

"Tutto ciò che ha rilevanza sociale il giornalista ha l'obbligo di scriverlo, lo dice la Corte europea. In Italia ci sono 30 cronisti sotto scorta, l'Italia è al 58esimo posto come libertà di informazione. Non può essere un giudice a decidere cosa si può scrivere sui giornali". Sono parole di Beppe Giulietti della FNSI mercoledì mattina a Venezia alla mobilitazione dei giornalisti per la libertà di stampa

02:23