Fumo e fiamme a Venezia, appartamento a fuoco a San Cassian

Allarme a San Cassian, in Calle della Regina, per un incendio in corso che sta coinvolgendo il quarto piano di un’abitazione che si trova a due passi dal ristorante Al Nono Risorto.

I Vigili del fuoco hanno mandato già tre squadre per spegnere le fiamme, che si vedono da lontano e hanno riempito l’aria di un odore acre. Il rigo è iniziato al quarto piano ma poi si è esteso anche al resto della palazzina.

Incendio in un palazzo a Venezia, evacuati i residenti: le immagini

I pompieri stanno evacuando i residenti e mettendo al sicuro le persone nelle vicinanze. Allertato anche il Suem 118.

Sembra che nell’appartamento non ci fosse nessuno, nel momento in cui si è sviluppato il rogo.

Un passante nell’istante in cui è scoppiato l’incendio, ha visto una persona che si sbracciava gridando “c’è un incendio”, ha trovato la porta del condominio aperta perché ha visto scendere delle persone ed è corso sopra, a bussare alle porte per evacuare tutti.