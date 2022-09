Ferie azzerate per assistere la moglie, a San Donà i colleghi di Veritas gli regalano 270 ore

Un tumore l’ha strappata all’affetto del marito e dei due figli minorenni. Per l’assistenza alla moglie ammalata e per accudire i figli, Andrea Leoni ha finito per esaurire tutte le ferie, i permessi e i congedi di cui poteva disporre

GIOVANNI MONFORTE