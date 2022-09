Reyer, serata di gala contro i bi campioni d'Europa dell'Efes Istanbul

Una serata di gala in grande stile. E la Reyer, contro i bi campioni d'Europa dell'Efes Istanbul, ha presentato il vestito da festa. Una presentazione all'americana al Taliercio da sogno prima del match di tutti i giocatori, compresi anche quelli che non hanno potuto prendere parte all'evento per un motivo o per l'altro. (Davide Vatrella, video Pòrcile)

02:43